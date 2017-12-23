Против Apple подали иски из-за замедленных смартфонов

Иски подали в Калифорнии и Чикаго группы, представляющие других пользователей iPhone. Истцы утверждают, что эти пользователи получили “экономический ущерб”. В бумагах, поданных в суд в Калифорнии, Стефан Боганович и Дакота Спиз претендующих на компенсацию за потерю ценности устройства и приобретение новых батарей. Они также заявляют, что владельцы iPhone не давали согласия на “вмешательство”.

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Еще один иск подан в Чикаго — интересы пользователей там преставляе Джеймс Влагакис из юридической фирмы Sulaiman Law Group. По его словам, если будет доказано, что Apple целенаправленно не сообщила потребителям, что их обновления ухудшат работу телефона, это можно квалифицировать как незаконное сокрытие существенной информации. По мнению юриста, это “прямое нарушение” законодательства о защите прав потребителей в трех штатах, где живут истцы, которых он представляет.

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