Видання Time назвало десятку кращих гаджетів року

До рейтингу 10 кращих гаджетів, що вийшли у 2017 році, увійшли продукти таких гігантів індустрії, як Apple, Samsung та Microsoft. Лідером цього року стала нова ігрова консоль, яка стартувала в продажі у березні і являє собою гібрид домашньої і портативної приставки: з її допомогою в ігри можна грати як на телевізорі, так і на спеціальному планшеті.

На другому місці розташувався смартфон IPhone X, відомий також як десятий айфон. Оновлена версія з екраном «від краю до краю» та системою розпізнавання обличчя видання назвало кращим серед випущених продуктів Apple.

Трете місце в рейтингу серед гаджетів, та перше серед ноутбуків посів лептоп Surface від компанії Microsoft. Компанія позиціонує Surface в якості зразка використання ОС Windows 10 S, яка є оновленою версією Windows і може оперувати лише програмами з магазину Microsoft. У новій версії ОС Microsoft сподівається за рахунок спрощення програмного забезпечення забезпечити вищу швидкість роботи, збільшити термін служби батареї та підвищення безпеки.

Насупними в рейтингу розташувались відповідно квадрокоптер DJI Spark, управляти яким можна рухами рук та смартфон Samsung Galaxy S8, оснащений сканером райдужної оболонки ока для ідентифікації власника.

До топ-10 також увійшли ігрова консоль Super Nintendo Entertainment System (SNES) Classic, смарт-колонка Amazon Echo другого покоління, ігрова консоль Microsoft Xbox One, Apple Watch та фотоапарат Sony Alpha A7R III.

Як повідомляв УНН, на думку експертів TechInsights, фірми, яка аналізує технологічні пристрої та їх деталі всередині, смартфон iPhone X коштує 357,50 доларів, а продається за 999.



