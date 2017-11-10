Експерти з'ясували, що собівартість iPhone X всього 358 дол.

ukru
Ексклюзив
11:15 • 16906 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

09:33 • 52755 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Ексклюзив
08:19 • 83649 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 87356 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 104413 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 146774 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 106283 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 294778 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 255770 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 398740 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.9 м/с
36 %
751 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години без опадів не очікується
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 107190 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 116043 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 136318 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

07:58 • 69466 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 73631 перегляди
Публікації
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 73631 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 146796 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 136318 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 205293 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 294788 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 22630 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 122487 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 113031 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 144309 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 161028 перегляди
Актуальне
Експерти з'ясували, що собівартість iPhone X всього 358 дол.

Експерти з'ясували, що собівартість iPhone X всього 358 дол.

Київ • УНН

 • 13435 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. За словами експертів TechInsights, фірми, яка аналізує технологічні пристрої та їх деталі всередині, смартфон iPhone X коштує 357,50 доларів, а продається за 999, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Смартфон iPhone X коштує 357,50 доларів, а продається за 999, що дає валовий прибуток від продажу в 64%," - йдеться в повідомленні.

Також в TechInsights стверджують, що IPhone 8 продається за 699 ​​доларів США і має валову маржу в 59 відсотків.

У свою чергу, IPhone X - це абсолютно новий дизайн, який надійде в продаж в п'ятницю, очевидно, з сильним попитом, в той час як iPhone 8 є оновленням торішнього iPhone 7, який сам по собі був схожий на iPhone 6, випущений в 2014 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В аеропорту Одеси затримали незаконну партію iPhone X вартістю понад 1 млн грн

Експерти порівняли IPhone X і IPhone 8 і припустили, що кілька варіантів дизайну Apple для iPhone X зпричинили високу ціну. Зокрема, його 5,8-дюймовий (14,8 см) дисплей від краю до краю і пов'язані з ним частини коштують 65,50 доларів, у порівнянні з 36 доларами для 4,7-дюймового дисплея iPhone 8.

Багато в чому це пов'язано з тим, що iPhone 8 використовує більш старі технології LCD, в той час як iPhone X використовує технологію Super AMOLED, яка забезпечує більш яскраві кольори і більш тонкий загальний дизайн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дочка співробітника Apple опублікувала відео з iPhone X

У той же час, Apple відмовилася коментувати аналіз TechInsights.

"Apple є унікальною в електронній промисловості через її здатності стягувати преміальну ціну за свої новітні пристрої та за її здатність підтримувати цю ціну навіть при продажу пристроїв через третіх осіб, таких як телекомунікаційні компанії", - сказав аналітик з оцінки витрат TechInsights Аль Ковськи.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,235.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$41.43
Золото
$3,090.79
Ethereum
$2,026.85