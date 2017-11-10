Експерти з'ясували, що собівартість iPhone X всього 358 дол.

"Смартфон iPhone X коштує 357,50 доларів, а продається за 999, що дає валовий прибуток від продажу в 64%," - йдеться в повідомленні.

Також в TechInsights стверджують, що IPhone 8 продається за 699 ​​доларів США і має валову маржу в 59 відсотків.

У свою чергу, IPhone X - це абсолютно новий дизайн, який надійде в продаж в п'ятницю, очевидно, з сильним попитом, в той час як iPhone 8 є оновленням торішнього iPhone 7, який сам по собі був схожий на iPhone 6, випущений в 2014 році.

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Експерти порівняли IPhone X і IPhone 8 і припустили, що кілька варіантів дизайну Apple для iPhone X зпричинили високу ціну. Зокрема, його 5,8-дюймовий (14,8 см) дисплей від краю до краю і пов'язані з ним частини коштують 65,50 доларів, у порівнянні з 36 доларами для 4,7-дюймового дисплея iPhone 8.

Багато в чому це пов'язано з тим, що iPhone 8 використовує більш старі технології LCD, в той час як iPhone X використовує технологію Super AMOLED, яка забезпечує більш яскраві кольори і більш тонкий загальний дизайн.

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У той же час, Apple відмовилася коментувати аналіз TechInsights.

"Apple є унікальною в електронній промисловості через її здатності стягувати преміальну ціну за свої новітні пристрої та за її здатність підтримувати цю ціну навіть при продажу пристроїв через третіх осіб, таких як телекомунікаційні компанії", - сказав аналітик з оцінки витрат TechInsights Аль Ковськи.