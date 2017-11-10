Эксперты выяснили, что себестоимость iPhone X всего 358 дол.

"Смартфон iPhone X стоит 357,50 долларов, а продается за 999, что дает валовую прибыль от продажи в 64%," - говорится в сообщении.

Также в TechInsights утверждают, что IPhone 8 продается за 699 ​​долларов США и имеет валовую маржу в 59 процентов.

В свою очередь, IPhone X - это совершенно новый дизайн, который поступит в продажу в пятницу, по-видимому, с сильным спросом, в то время как iPhone 8 является обновлением прошлогоднего iPhone 7, который сам по себе был похож на iPhone 6, выпущенный в 2014 году.

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Эксперты сравнили IPhone X и IPhone 8 и предположили, что несколько вариантов дизайна Apple для iPhone X подтолкнули высокую цену. В частности, его 5,8-дюймовый (14,8 см) дисплей от края до края и связанные с ним части стоят 65,50 доларов, по сравнению с 36 доларами для 4,7-дюймового дисплея iPhone 8.

Во многом это связано с тем, что iPhone 8 использует более старые технологии LCD, в то время как iPhone X использует технологию Super AMOLED, которая обеспечивает более яркие цвета и более тонкий общий дизайн.

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В то же время, Apple отказалась комментировать анализ TechInsights.

"Apple является уникальной в электронной промышленности из-за ее способности взимать премиальную цену за свои новейшие устройства и за ее способность поддерживать эту цену даже при продаже устройств через третьих лиц, таких как телекоммуникационные компании", - сказал аналитик по оценке затрат TechInsights Аль Ковски.