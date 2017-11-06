В аэропорту Одессы задержали незаконную партию iPhone X стоимостью более 1 млн грн

“Во время оформления пассажиров авиарейсом „Стамбул-Одесса“ у гражданина Украины в сумке были обнаружены мобильные телефоны Apple iPhone X в количестве 43 шт. и 25 чехлов к ним. Данные телефоны изъяты для принятия правового решения. Предварительная сумма оценки составляет 1 млн 280 тыс. гривен”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Сан-Франциско из Apple Store трое неизвестных мужчин украли более 300 новых моделей телефона iPhone X на сумму более 370 тыс. долларов.