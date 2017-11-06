В аэропорту Одессы задержали незаконную партию iPhone X стоимостью более 1 млн грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 2799 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 64959 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133156 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108619 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111054 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108951 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101559 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106116 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102847 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147826 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня в аэропорту Одессы совместной группой в составе пограничников, представителей СБУ и таможни не допущено перемещение 43-х iPhone X без надлежащего оформления. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.

“Во время оформления пассажиров авиарейсом „Стамбул-Одесса“ у гражданина Украины в сумке были обнаружены мобильные телефоны Apple iPhone X в количестве 43 шт. и 25 чехлов к ним. Данные телефоны изъяты для принятия правового решения. Предварительная сумма оценки составляет 1 млн 280 тыс. гривен”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Сан-Франциско из Apple Store трое неизвестных мужчин украли более 300 новых моделей телефона iPhone X на сумму более 370 тыс. долларов.

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