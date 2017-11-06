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В аеропорту Одеси затримали незаконну партію iPhone X вартістю понад 1 млн грн

Київ • УНН

 • 15638 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 06 листопада. УНН. Сьогодні в аеропорту Одеси спільною групою у складі прикордонників, представників СБУ та митниці не допущено переміщення 43-х iPhone X без належного оформлення. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Одеського прикордонного загону.

“Під час оформлення пасажирів авіарейсом „Стамбул-Одеса“ у громадянина України в сумці було виявлено мобільні телефони Apple iPhone X у кількості 43 шт. та 25 чохлів до них. Дані телефони вилучено для прийняти правового рішення. Попередня сума оцінки складає 1 млн 280 тис гривень”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Сан-Франциско із Apple Store три невідомі чоловіка вкрали більше 300 нових моделей телефону iPhone X на суму більше 370 тис. доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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