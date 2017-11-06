В аеропорту Одеси затримали незаконну партію iPhone X вартістю понад 1 млн грн

“Під час оформлення пасажирів авіарейсом „Стамбул-Одеса“ у громадянина України в сумці було виявлено мобільні телефони Apple iPhone X у кількості 43 шт. та 25 чохлів до них. Дані телефони вилучено для прийняти правового рішення. Попередня сума оцінки складає 1 млн 280 тис гривень”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Сан-Франциско із Apple Store три невідомі чоловіка вкрали більше 300 нових моделей телефону iPhone X на суму більше 370 тис. доларів.