У США викрали більше 300 iPhone X напередодні старту продажів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Сан-Франциско із Apple Store три невідомі чоловіка вкрали більше 300 нових моделей телефону iPhone X на суму більше 370 тис. доларів, передає УНН посилаючись на Cnet.
"Троє невідомих кремезних чоловіків викрали 313 нових моделей телефону iPhone X із вантажівки, яка була припаркована на вулиці за межами магазину Apple Store у Сан-Франциско. Загальна вартість вкраденого товару оцінюється більше ніж 370 тис. доларів", - повідомило видання.
Продаж нових iPhone X стартує, сьогодні, 3 листопада.
Для компанії Apple ця крадіжка має особливе значення, тому що вона сталася напередодні світової "прем’єри" телефону та стосується одного із самих "голосних" продуктів компанії.
Повідомляється, що один із свідків інциденту зробив фото фургона, на якому грабіжники зникли з місця злочину, що може значно допомогти правоохоронцям у розслідуванні цієї справи.
Як повідомляв УНН, Apple звільнила співробітника, тому що його донька опублікувала відео з оглядом нового iPhone X.