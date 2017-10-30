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Донька співробітника Apple опублікувала відео з iPhone X

Донька співробітника Apple опублікувала відео з iPhone X

Київ • УНН

 • 18855 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Apple звільнила співробітника, тому що його донька опублікувала  відео з оглядом нового iPhone X, передає УНН.

В компанії заявили, що ролик Брук Амелії Петерсон (доньки екс-співробітника компанії - ред.) порушив заборону на показ пристроїв до їх виходу.

За словами самої дівчини ролик з iPhone X вона вирішила зняти для забави. При цьому вона запевняє, що не знала, що порушує якісь правила, і просто записала відео на згадку.

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Зокрема, в ньому дівчина показала, як виглядає екран повідомлень, календар та деякі інші додатки на новому iPhone X.

Пізніше вона видалила цей ролик зі свого каналу, записавши відео з поясненнями, в якому зазначила, що Apple необхідно перевірити, чи всі співробітники знають про правила компанії.

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