Дочь сотрудника Apple опубликовала видео с iPhone X
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Apple уволила сотрудника, потому что его дочь опубликовала видео с обзором нового iPhone X, передает УНН.
В компании заявили, что ролик Брук Амелии Петерсон (дочери экс-сотрудника компании - ред.) Нарушил запрет на показ устройств до их выхода.
По словам самой девушки ролик с iPhone X она решила снять для забавы. При этом она уверяет, что не знала, что нарушает какие-то правила, и просто записала видео на память.
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В частности, в нем девушка показала, как выглядит экран сообщений, календарь и некоторые другие приложения на новом iPhone X.
Позже она удалила этот ролик со своего канала, записав видео с пояснениями, в котором отметила, что Apple необходимо проверить, все сотрудники знают о правилах компании.