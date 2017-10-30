Дочь сотрудника Apple опубликовала видео с iPhone X

В компании заявили, что ролик Брук Амелии Петерсон (дочери экс-сотрудника компании - ред.) Нарушил запрет на показ устройств до их выхода.

По словам самой девушки ролик с iPhone X она решила снять для забавы. При этом она уверяет, что не знала, что нарушает какие-то правила, и просто записала видео на память.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: iPhone X без кнопки Home, но Face ID и анимированными Emoji

В частности, в нем девушка показала, как выглядит экран сообщений, календарь и некоторые другие приложения на новом iPhone X.

Позже она удалила этот ролик со своего канала, записав видео с пояснениями, в котором отметила, что Apple необходимо проверить, все сотрудники знают о правилах компании.