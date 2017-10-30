Дочь сотрудника Apple опубликовала видео с iPhone X

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19706 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79908 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140796 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111057 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112931 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110167 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102474 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106449 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103118 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149957 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Дочь сотрудника Apple опубликовала видео с iPhone X

Дочь сотрудника Apple опубликовала видео с iPhone X

Киев  •  УНН

 • 18845 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Apple уволила сотрудника, потому что его дочь опубликовала видео с обзором нового iPhone X, передает УНН.

В компании заявили, что ролик Брук Амелии Петерсон (дочери экс-сотрудника компании - ред.) Нарушил запрет на показ устройств до их выхода.

По словам самой девушки ролик с iPhone X она решила снять для забавы. При этом она уверяет, что не знала, что нарушает какие-то правила, и просто записала видео на память.

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В частности, в нем девушка показала, как выглядит экран сообщений, календарь и некоторые другие приложения на новом iPhone X.

Позже она удалила этот ролик со своего канала, записав видео с пояснениями, в котором отметила, что Apple необходимо проверить, все сотрудники знают о правилах компании.

Украинские Национальные Новости

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