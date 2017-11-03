В США похитили более 300 iPhone X накануне старта продаж

"Трое неизвестных крепких мужчин похитили 313 новых моделей телефона iPhone X с грузовика, который был припаркован на улице за пределами магазина Apple Store в Сан-Франциско. Общая стоимость украденного товара оценивается более чем 370 тысяч долларов", - сообщило издание.

Продажа новых iPhone X стартует сегодня, 3 ноября.

Для компании Apple эта кража имеет особое значение, потому что она произошла накануне мировой "премьеры" телефона и касается одного из самых "громких" продуктов компании.

Сообщается, что один из свидетелей инцидента сделал фото фургона, на котором грабители скрылись с места преступления, что может значительно помочь правоохранителям в расследовании этого дела.

Как сообщал УНН, Apple уволила сотрудника, потому что его дочь опубликовала видео с обзором нового iPhone X.