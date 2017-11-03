В США похитили более 300 iPhone X накануне старта продаж

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62379 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 131261 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108058 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110576 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108590 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101299 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105962 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102771 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В США похитили более 300 iPhone X накануне старта продаж

В США похитили более 300 iPhone X накануне старта продаж

Киев  •  УНН

 • 10837 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Сан-Франциско с Apple Store трое неизвестных украли более 300 новых моделей телефона iPhone X на сумму более 370 тысяч долларов, передает УНН со ссылкой на Cnet.

"Трое неизвестных крепких мужчин похитили 313 новых моделей телефона iPhone X с грузовика, который был припаркован на улице за пределами магазина Apple Store в Сан-Франциско. Общая стоимость украденного товара оценивается более чем 370 тысяч долларов", - сообщило издание.

Продажа новых iPhone X стартует сегодня, 3 ноября.

Для компании Apple эта кража имеет особое значение, потому что она произошла накануне мировой "премьеры" телефона и касается одного из самых "громких" продуктов компании.

Сообщается, что один из свидетелей инцидента сделал фото фургона, на котором грабители скрылись с места преступления, что может значительно помочь правоохранителям в расследовании этого дела.

Как сообщал УНН, Apple уволила сотрудника, потому что его дочь опубликовала видео с обзором нового iPhone X.

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