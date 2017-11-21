Издание Time назвало десятку лучших гаджетов года
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Издание Time представило рейтинг лучших гаджетов 2017 года, первое место в котором заняла игровая консоль Nintendo Switch, передает УНН со ссылкой на Time.
В рейтинг 10 лучших гаджетов, вышедших в 2017 году, вошли продукты таких гигантов индустрии, как Apple, Samsung и Microsoft. Лидером этого года стала новая игровая консоль, которая стартовала в продаже в марте и представляет собой гибрид домашней и портативной приставки: с ее помощью в игры можно играть как на телевизоре, так и на специальном планшете.
На втором месте расположился смартфон IPhone X, известный также как десятый айфон. Обновленная версия с экраном “от края до края” и системой распознавания лиц издание назвало лучшим среди выпущенных продуктов Apple.
Третье место в рейтинге среди гаджетов, и первое среди ноутбуков занял лэптоп Surface от компании Microsoft. Компания позиционирует Surface в качестве образца использования ОС Windows 10 S, которая является обновленной версией Windows и может оперировать только программами из магазина Microsoft. В новой версии ОС Microsoft надеется за счет упрощения программного обеспечения обеспечить высокую скорость работы, увеличить срок службы батареи и повышения безопасности.
Насупнимы в рейтинге расположились соответственно квадрокоптер DJI Spark, управлять которым можно движениями рук и смартфон Samsung Galaxy S8, оснащенный сканером радужной оболочки глаза для идентификации владельца.
В топ-10 также вошли игровая консоль Super Nintendo Entertainment System (SNES) Classic, смарт-колонка Amazon Echo второго поколения, игровая консоль Microsoft Xbox One, Apple Watch и фотоаппарат Sony Alpha A7R III.
Как сообщал УНН, по мнению экспертов TechInsights, фирмы, которая анализирует технологические устройства и их детали внутри, смартфон iPhone X стоит 357,50 долларов, а продается за 999.