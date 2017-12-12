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Apple придбала Shazam

Apple придбала Shazam

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Компанія Apple придбала сервіс розпізнавання музики, телешоу та кліпів Shazam Entertainment Ltd - одне з найпопулярніших додатків App Store. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge. 

 

“Ми у захваті від того, що талановита команда Shazam приєднається до Apple. Apple Music і Shazam — це ідеальне поєднання, яке дозволить нашим користувачам реалізувати свою музичну пристрасть”, — заявили виданню в компанії.

The Verge відзначає, що угода оцінена “далеко від одного мільярда доларів” — саме стільки лондонська компанія коштувала на піку популярності, однак слабка бізнес-модель і невисока виручка знецінили її.

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Технологічний гігант з Купертіно не став розкривати вартість угоди. Однак, за даними джерел видання TechCrunch, мова йде про 400 мільйонів доларів.

The Verge наполягає, що Shazam буде корисний Apple, особливо в плані інтеграції сервісу з Apple Music.

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