Apple придбала Shazam
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Компанія Apple придбала сервіс розпізнавання музики, телешоу та кліпів Shazam Entertainment Ltd - одне з найпопулярніших додатків App Store. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.
“Ми у захваті від того, що талановита команда Shazam приєднається до Apple. Apple Music і Shazam — це ідеальне поєднання, яке дозволить нашим користувачам реалізувати свою музичну пристрасть”, — заявили виданню в компанії.
The Verge відзначає, що угода оцінена “далеко від одного мільярда доларів” — саме стільки лондонська компанія коштувала на піку популярності, однак слабка бізнес-модель і невисока виручка знецінили її.
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Технологічний гігант з Купертіно не став розкривати вартість угоди. Однак, за даними джерел видання TechCrunch, мова йде про 400 мільйонів доларів.
The Verge наполягає, що Shazam буде корисний Apple, особливо в плані інтеграції сервісу з Apple Music.