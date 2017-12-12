Apple приобрела Shazam

“Мы в восторге от того, что талантливая команда Shazam присоединится к Apple. Apple Music и Shazam — это идеальное сочетание, которое позволит нашим пользователям реализовать свою музыкальную страсть”, - заявили в компании.

The Verge отмечает, что соглашение оценена “далеко от одного миллиарда долларов” — именно столько лондонская компания стоила на пике популярности, однако слабая бизнес-модель и невысокая выручка обесценили её.

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Технологический гигант из Купертино не стал раскрывать стоимость сделки. Однако, согласно данным источников издания TechCrunch, речь идет о 400 миллионов долларов.

The Verge настаивает, что Shazam будет полезен Apple, особенно в плане интеграции сервиса с Apple Music.