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Проти Apple подали позови через сповільнені смартфони

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Проти компанії Apple подали два колективні позови у США - після того, як техгігант визнав, що з часом уповільнює старі моделі своїх смартфонів аби “подовжити їм життя” і допомогти роботі батареї. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС Україна.

Проти Apple подали позови через сповільнені смартфони

Позови подали в Каліфорнії та Чикаго групи, які представляють інших користувачів iPhone. Позивачі твердять, що ці користувачі зазнали “економічних збитків”. У паперах, поданих до суду в Каліфорнії, Стефан Богановіч і Дакота Спіз претендують на компенсацію через втрату цінності пристрою та придбання нових батарей. Вони також заявляють, що власники iPhone не давали згоди на “втручання”. 

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Ще один позов подано в Чикаго — інтереси користувачів там преставляє Джеймс Влагакіс із юридичної фірми Sulaiman Law Group. За його словами, якщо доведуть, що Apple цілеспрямовано не повідомила споживачам, що ці оновлення погіршать роботу телефона, це можна кваліфікувати як незаконне приховування суттєвої інформації. На думку юриста, це “пряме порушення” законодавства щодо захисту споживачів у трьох штатах, де живуть позивачі, яких він представляє.

Як раніше повідомляло УНН, видання Time представило рейтинг кращих гаджетів 2017 року, перше місце в якому зайняла ігрова консоль Nintendo Switch. 

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