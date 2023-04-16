Протестующие задержали начало "Больших национальных скачек" в Великобритании: 118 человек арестованы

Детали

Начало ежегодных "Больших национальных скачек" было ненадолго отложено после того, как большая группа протестующих за права животных прорвалась на территорию, где проводилось мероприятие, чтобы сорвать одно из самых известных спортивных событий в Британии.

Полиция сообщила, что задержала 118 человек по подозрению в совершении преступлений, в том числе в нанесении ущерба и нарушении общественного порядка после того, как протестующие пытались подняться через ограждение по периметру и получить доступ к трассе, чтобы не дать 40 лошадям начать гонку.

"Было замечено, как полицейские прижимали к земле некоторых протестующих, а других снимали с лестниц. Журналисты видели, как несколько протестующих вышли на трассу и пытались прицепиться к ограждению, прежде чем их оттащили офицеры", - отмечается в источнике.

Гонка в итоге началась на 14 минут позже запланированного времени.

Протестующие за права животных говорят, что "Большие скачки" используют животных для развлечения, и отмечают, что это может привести к гибели лошадей.

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