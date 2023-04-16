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Протестувальники затримали початок "Великих національних скачок" у Великій Британії: 118 осіб заарештовано

Протестувальники затримали початок "Великих національних скачок" у Великій Британії: 118 осіб заарештовано

Київ • УНН

 • 748501 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Протестувальники у Великій Британії затримали початок щорічних "Великих національник скачок" - як наслідок, у поліції повідомили, що затримали 118 осіб. Про це пише УНН з посиланням на Reuters. 

Деталі

Початок щорічних "Великих національних скачок" був ненадовго відкладений після того, як велика група протестувальників за права тварин прорвалась на територію, де проводився захід, щоб зірвати одну з найвідоміших спортивних подій у Британії.

Поліція повідомила, що затримала 118 осіб за підозрою у скоєнні злочинів, у тому числі у завданні шкоди та порушенні громадського порядку після того, як протестувальники намагалися піднятися через огорожу по периметру та отримати доступ до траси, щоб не дати 40 коням почати гонку.

"Було помічено, як поліцейські притискали до землі деяких протестувальників, а інших знімали з драбин. Журналісти бачили, як кілька протестувальників вийшли на трасу та намагалися причепитися до огорожі, перш ніж їх відтягли офіцери", - зазначається в джерелі.

Перегони зрештою почалися на 14 хвилин пізніше запланованого часу.

Протестувальники за права тварин кажуть, що "Великі скачки" використовують тварин для розваги, та наголошують, що це може призвести до загибелі коней. 

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