Протесты в Израиле: люди требуют отставки Нетаньяху, досрочных выборов и освобождения заложников

В Израиле набирает обороты протестная волна, направленная против правительства и премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В субботу тысячи демонстрантов снова вышли на улицы Тель-Авива, Кесарии и Хайфы, требуя отставки Биньямина Нетаньяху и проведения досрочных выборов.

Кроме этого, протестующие призвали власти освободить всех израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, пока продолжаются военные действия.

Многие люди присоединились к митингу, держа флаги Израиля и плакаты с изображениями заложников, требуя возвращения их домой живыми.

Мы не боимся, вы разрушили страну, и мы это исправим. Мы хотим, чтобы они (заложники) вернулись живыми, а не в гробах - кричали протестующие в Тель-Авиве.

В Израиле прошел крупнейший с начала войны в Газе антиправительственный протест