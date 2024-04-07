Протесты в Израиле: люди требуют отставки Нетаньяху, досрочных выборов и освобождения заложников

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  150413 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  153606 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  153116 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  139669 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  107343 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  126374 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118288 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119823 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112026 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101316 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Публикации

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3 апреля 2024, 11:28  •  280478 просмотра
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2 апреля 2024, 04:45  •  353551 просмотра

Протесты в Израиле: люди требуют отставки Нетаньяху, досрочных выборов и освобождения заложников

Тысячи протестующих вышли на улицы израильских городов, требуя отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, досрочных выборов и освобождения израильских заложников, которые удерживаются в секторе Газа во время продолжающихся военных операций.

Новости Мира •   •  2786 просмотра
Протесты в Израиле: люди требуют отставки Нетаньяху, досрочных выборов и освобождения заложников

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали движение групп БпЛА с Херсонщины через Днепропетровскую область в северном направлении

Военно-воздушные Силы Украины информируют об обнаружении нескольких групп беспилотников, которые движутся из Херсонской области через Днепропетровскую в северном направлении.

Война •   •  5406 просмотра
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали движение групп БпЛА с Херсонщины через Днепропетровскую область в северном направлении

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове в Украине произошел взрыв.

Война •   •  5834 просмотра
В Харькове прогремел взрыв

Массовый протест в Венгрии: Десятки тысяч людей требуют отставки Орбана

Десятки тысяч людей протестовали против правительства Виктора Орбана в Будапеште во главе с адвокатом Петером Мадяром, который начал политическое движение, направленное на смену власти.

Новости Мира •   •  5562 просмотра
Массовый протест в Венгрии: Десятки тысяч людей требуют отставки Орбана

Нападение на работников ТЦК: в Киеве мужчина ударил по голове и угрожал ножом

В Киеве мужчина по имени Молдерф Тимофей Аркадьевич напал на сотрудников ТЦК, ударив одного из них по голове, а другого пытался ударить ножом.

Война •   •  7902 просмотра
Нападение на работников ТЦК: в Киеве мужчина ударил по голове и угрожал ножом

Над Херсонщиной зафиксированы группы российских БпЛА, которые направляются на северо-запад

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о нескольких группах вражеских беспилотников, которые движутся на северо-запад над Херсонской областью.

Война •   •  11304 просмотра
Над Херсонщиной зафиксированы группы российских БпЛА, которые направляются на северо-запад

Китай увеличивает военную помощь рф в войне против Украины

Китай значительно увеличил свою военную поддержку рф в войне с Украиной, предоставляя данные геопространственной разведки, микроэлектронику, оптику и топливо для ракет.

Война •   •  14045 просмотра
Китай увеличивает военную помощь рф в войне против Украины

За неделю саперы разминировали более 7 000 гектаров, уничтожили 3802 взрывоопасных предметов

За прошедшую неделю украинские саперы обработали более 7 000 гектаров земли и уничтожили более 3800 взрывоопасных предметов.

Война •   •  14314 просмотра
За неделю саперы разминировали более 7 000 гектаров, уничтожили 3802 взрывоопасных предметов

Армия рф 21 раз обстреляла приграничные районы Сумской области

В Сумской области российские войска 21 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты, что привело к 79 взрывам в разных населенных пунктах.

Война •   •  15750 просмотра
Армия рф 21 раз обстреляла приграничные районы Сумской области

Войска рф атакуют Донецкую область: 5 погибших, среди которых ребенок, и 2 раненых

5 гражданских лиц, в том числе несовершеннолетняя девочка, погибли и 2 получили ранения в результате вражеских артиллерийских обстрелов со стороны российских войск в Донецкой области.

Война •   •  17075 просмотра
Войска рф атакуют Донецкую область: 5 погибших, среди которых ребенок, и 2 раненых