Протесты в Алжире: правящая партия готова отречься от президента
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня тысячи демонстрантов собрались в столице Алжира, требуя отставки президента Абделазиза Бутефлика после того, как правительство сделало шаг навстречу протестам. Сейчас правящая партия называет президента "историей", сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В начале недели Бутефлика, правящий Алжиром уже третий срок, отказался от участия в очередных выборах, но сказал, что не уйдет в отставку пока не изменится конституция.
После возвращения с лечения в Швейцарии 82-летний президент начал терять союзников - так, председатель правящей партии Национальный освободительный фронт назвал его "историей".
Бутефлика находится на посту в течение 20 лет, но редко встречается с публикой после инсульта, который он пережил в 2013 году. Протестующие считают, что он больше не в состоянии править.
Новый премьер-министр Нуреддин беду заявил накануне, что сформирует временное правительство с технократов, чтобы работать над политическими изменениями, и призвал оппозицию присоединиться к диалогу.
Многие алжирци считают, что больные президент и другие ветераны войны за независимость 1954-1962 гг. должны передать власть молодым технократам, которые сосредоточатся на преодолении безработицы и истреблении коррупции.
В ходе "арабской весны" в 2011 году Алжиру удалось избежать переворота, поскольку президент Бутефлика и оппозиция решили потратить деньги с экспорта нефти на население, раздавая дешевые кредиты.
Напомним, 8 марта в столице Алжира более миллиона человек приняли участие в акции протеста против выдвижения действующего президента на новый срок.
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил об отсрочке выборов главы государства и отказ баллотироваться на новый срок.
12 марта тысячи людей снова вышли на улицы. Они не согласны с решением Бутефлики отложить на неопределенный срок очередные президентские выборы, которые должны состояться 18 апреля, и требовали отставки президента.
Алжирское правительство заявило о готовности к переговорам с протестующими о создании системы, основанной на принципе "воли народа".