Протесты в Алжире: правящая партия готова отречься от президента

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 79624 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 177732 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 142809 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 206847 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252392 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213214 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246155 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208245 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487691 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241338 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4м/с
78%
Популярные новости

Почему Трамп не включил рф в список стран, на которые распространяются пошлины: объяснение Белого дома

6 апреля, 15:29 • 17792 просмотра

Великобритания обнаружила российские шпионские датчики в морях у своих берегов

6 апреля, 15:42 • 16400 просмотра

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 14900 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14380 просмотра

Польша усиливает контроль на границе с беларусью: новые электронные заграждения

6 апреля, 16:52 • 13441 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264811 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241115 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326564 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487691 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579227 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32847 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 206847 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79282 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75785 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81321 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Протесты в Алжире: правящая партия готова отречься от президента

Киев • УНН

 • 8939 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня тысячи демонстрантов собрались в столице Алжира, требуя отставки президента Абделазиза Бутефлика после того, как правительство сделало шаг навстречу протестам. Сейчас правящая партия называет президента "историей", сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Протесты в Алжире: правящая партия готова отречься от президента

В начале недели Бутефлика, правящий Алжиром уже третий срок, отказался от участия в очередных выборах, но сказал, что не уйдет в отставку пока не изменится конституция.

После возвращения с лечения в Швейцарии 82-летний президент начал терять союзников - так, председатель правящей партии Национальный освободительный фронт назвал его "историей".

Бутефлика находится на посту в течение 20 лет, но редко встречается с публикой после инсульта, который он пережил в 2013 году. Протестующие считают, что он больше не в состоянии править.

Новый премьер-министр Нуреддин беду заявил накануне, что сформирует временное правительство с технократов, чтобы работать над политическими изменениями, и призвал оппозицию присоединиться к диалогу.

Многие алжирци считают, что больные президент и другие ветераны войны за независимость 1954-1962 гг. должны передать власть молодым технократам, которые сосредоточатся на преодолении безработицы и истреблении коррупции.

В ходе "арабской весны" в 2011 году Алжиру удалось избежать переворота, поскольку президент Бутефлика и оппозиция решили потратить деньги с экспорта нефти на население, раздавая дешевые кредиты.

Напомним, 8 марта в столице Алжира более миллиона человек приняли участие в акции протеста против выдвижения действующего президента на новый срок.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил об отсрочке выборов главы государства и отказ баллотироваться на новый срок.

12 марта тысячи людей снова вышли на улицы. Они не согласны с решением Бутефлики отложить на неопределенный срок очередные президентские выборы, которые должны состояться 18 апреля, и требовали отставки президента.

Алжирское правительство заявило о готовности к переговорам с протестующими о создании системы, основанной на принципе "воли народа".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.62
Bitcoin
$78,406.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$2,993.80
Ethereum
$1,585.21