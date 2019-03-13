Протести в Алжирі: люди вимагають відставки президента

КИЇВ. 13 березня. УНН. В Алжирі тривають масові протести проти президента Абдельазіза Бутефліки. У вівторок, 12 березня, тисячі людей знову вийшли на вулиці. Вони не згодні з рішенням Бутефліки відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори, які мали відбутися 18 квітня, і вимагають відставки президента. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.