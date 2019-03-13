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Протести в Алжирі: люди вимагають відставки президента

Протести в Алжирі: люди вимагають відставки президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. В Алжирі тривають масові протести проти президента Абдельазіза Бутефліки. У вівторок, 12 березня, тисячі людей знову вийшли на вулиці. Вони не згодні з рішенням Бутефліки відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори, які мали відбутися 18 квітня, і вимагають відставки президента. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Протестні акції тривають у столиці країни - місті Алжир, а також у містах Скікда, Бордж-Бу-Аррерідж, Беджая й Орані.

Нагадаємо, президент оголосив про відтермінування виборів і відмову балотуватися на новий термін. Проте учасники маніфестів розцінюють таке рішення голови держави як маневр, щоб продовжити президенство.

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Нагадаємо, 3 березня Конституційний рада прийняла документи Бутефліки для реєстрації його кандидатом на президентських виборах, які раніше були заплановані на 18 квітня. При цьому ще в 2016 році в Алжирі була проведена конституційна реформа, яка відновила обмеження президентських повноважень двома термінами по п’ять років, зняте на користь Бутефліки в 2008 році. Ця поправка робить продовження мандата Бутефліки неконституційним в принципі.

Як повідомляв УНН, раніше у Франції проти президента Алжиру вийшли на мітинг понад 10 тисяч осіб.

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