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7 марта, 19:45 • 112446 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119416 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119881 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 150257 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116666 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141158 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145114 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130471 просмотра

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6 марта, 14:10 • 130470 просмотра

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Протесты в Алжире: люди требуют отставки президента

Протесты в Алжире: люди требуют отставки президента

Киев  •  УНН

 • 29508 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Алжире продолжаются массовые протесты против президента Абдельазиза Бутефлики. Во вторник, 12 марта, тысячи людей снова вышли на улицы. Они не согласны с решением Бутефлики отложить на неопределенный срок очередные президентские выборы, которые должны были состояться 18 апреля, и требуют отставки президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Протестные акции продолжаются в столице страны - городе Алжир, а также в городах Скикда, Бордж-Бу-Арреридж, Беджая и Оране.

Напомним, президент объявил о отсрочке выборов и отказ баллотироваться на новый срок. Однако участники манифестов расценивают такое решение главы государства как маневр, чтобы продолжить президентство.

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Напомним, 3 марта Конституционный совет принял документы Бутефлики для регистрации его кандидатом на президентских выборах, которые ранее были запланированы на 18 апреля. При этом еще в 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа, которая возобновила ограничение президентских полномочий двумя сроками по пять лет, снятое в пользу Бутефлики в 2008 году. Эта поправка делает продлении мандата Бутефлики неконституционным в принципе.

Как сообщал УНН, ранее во Франции против президента Алжира вышли на митинг более 10 000 человек.

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