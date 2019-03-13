Протесты в Алжире: люди требуют отставки президента
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Алжире продолжаются массовые протесты против президента Абдельазиза Бутефлики. Во вторник, 12 марта, тысячи людей снова вышли на улицы. Они не согласны с решением Бутефлики отложить на неопределенный срок очередные президентские выборы, которые должны были состояться 18 апреля, и требуют отставки президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Протестные акции продолжаются в столице страны - городе Алжир, а также в городах Скикда, Бордж-Бу-Арреридж, Беджая и Оране.
Напомним, президент объявил о отсрочке выборов и отказ баллотироваться на новый срок. Однако участники манифестов расценивают такое решение главы государства как маневр, чтобы продолжить президентство.
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Напомним, 3 марта Конституционный совет принял документы Бутефлики для регистрации его кандидатом на президентских выборах, которые ранее были запланированы на 18 апреля. При этом еще в 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа, которая возобновила ограничение президентских полномочий двумя сроками по пять лет, снятое в пользу Бутефлики в 2008 году. Эта поправка делает продлении мандата Бутефлики неконституционным в принципе.
Как сообщал УНН, ранее во Франции против президента Алжира вышли на митинг более 10 000 человек.