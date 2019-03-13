Протести в Алжирі: уряд готовий до "волі народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Алжирський уряд заявив про готовність до переговорів з протестуючими про створення системи, що базується на принципі "волі народу". Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Десятки тисяч людей з усіх соціальних верств протестували протягом останніх трьох тижнів проти корупції, безробіття і панівного класу, в якому переважають військові та ветерани війни за незалежність в 1954-1962 роках проти Франції.
"Діалог - це наш обов'язок. Наш головний пріоритет - об'єднати всіх алжирців. Нова система буде базуватися на волі народу", - сказав віце-прем'єр-міністр Рамтане Ламамра, додавши, що учасники конференції, щоб написати нову конституцію, включатимуть переважно молодих людей і жінок.
Як повідомляв УНН, в Алжирі тривають масові протести проти президента Абдельазіза Бутефліки.