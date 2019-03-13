Протесты в Алжире: правительство готово к "воле народа"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 112446 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 116782 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119416 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119881 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 150259 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116666 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141158 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145114 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130471 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130470 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Протесты в Алжире: правительство готово к "воле народа"

Протесты в Алжире: правительство готово к "воле народа"

Киев  •  УНН

 • 6939 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Алжирское правительство заявило о готовности к переговорам с протестующими о создании системы, основанной на принципе "воли народа". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Десятки тысяч людей из всех социальных слоев протестовали в течение последних трех недель против коррупции, безработицы и господствующего класса, в котором преобладают военные и ветераны войны за независимость в 1954-1962 годах против Франции.

"Диалог - это наша обязанность. Наш главный приоритет - объединить всех алжирцев. Новая система будет базироваться на воле народа", - сказал вице-премьер-министр Рамтане Ламамра, добавив, что участники конференции, чтобы написать новую конституцию, будут состоять преимущественно из молодых людей и женщин.

Как сообщал УНН, в Алжире продолжаются массовые протесты против президента Абдельазиза Бутефлики.

Украинские Национальные Новости

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