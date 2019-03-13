Протесты в Алжире: правительство готово к "воле народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Алжирское правительство заявило о готовности к переговорам с протестующими о создании системы, основанной на принципе "воли народа". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Десятки тысяч людей из всех социальных слоев протестовали в течение последних трех недель против коррупции, безработицы и господствующего класса, в котором преобладают военные и ветераны войны за независимость в 1954-1962 годах против Франции.
"Диалог - это наша обязанность. Наш главный приоритет - объединить всех алжирцев. Новая система будет базироваться на воле народа", - сказал вице-премьер-министр Рамтане Ламамра, добавив, что участники конференции, чтобы написать новую конституцию, будут состоять преимущественно из молодых людей и женщин.
Как сообщал УНН, в Алжире продолжаются массовые протесты против президента Абдельазиза Бутефлики.