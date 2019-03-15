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Протести в Алжирі: правляча партія готова зріктися президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні тисячі демонстрантів зібралися в столиці Алжиру, вимагаючи відставки президента Абделазіза Бутефліка після того, як уряд зробив крок назустріч протестам. Наразі правляча партія називає президента "історією", повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Протести в Алжирі: правляча партія готова зріктися президента

На початку тижня Бутефліка, що править Алжиром вже третій термін, відмовився від участі на чергових виборах, але сказав, що не піде у відставку допоки не зміниться конституція.

Після повернення з лікування у Швейцарії 82-річний президент почав втрачати союзників - так, голова правлячої партії Національний визвольний фронт назвав його "історією".

Бутефліка перебуває на посаді протягом 20 років, але рідко зустрічається з публікою після інсульту, який він пережив у 2013 році. Протестувальники вважають, що він більше не в змозі правити.

Новий прем'єр-міністр Нуреддін Бедуї заявив напередодні, що сформує тимчасовий уряд з технократів, щоб працювати над політичними змінами, і закликав опозицію приєднатися до діалогу.

Багато алжирців вважають, що хворі президент і інші ветерани війни за незалежність 1954-1962 рр. повинні передати владу молодим технократам, які зосередяться на подоланні безробіття і винищуванні корупції.

В ході "арабської весни" 2011 року Алжиру вдалося уникнути перевороту, оскільки президент Бутефліка та опозиція вирішили витратити гроші з експорту нафти на населення, роздаючи дешеві кредити.

Нагадаємо, 8 березня у столиці Алжиру понад мільйон людей взяли участь у акції протесту проти висування чинного президента на новий термін. 

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка оголосив про відтермінування виборів глави держави і відмову балотуватися на новий термін. 

12 березня тисячі людей знову вийшли на вулиці. Вони не згодні з рішенням Бутефліки відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори, які мали відбутися 18 квітня, і вимагали відставки президента

Алжирський уряд заявив про готовність до переговорів з протестуючими про створення системи, що базується на принципі "волі народу". 

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