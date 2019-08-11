Протесты в Гонконге: флэш-моб в аэропорту продолжается третий день
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Протестующие в Гонконге организовали в аэропорту мегаполиса флешмоб, чтобы привлечь внимание международного сообщества к демонстрациям, передает УНН со ссылкой на SCMP.
Сидячий протест в аэропорту Гонконга продолжается третий день. Протестующие заняли зал прибытия, где организовали сидячий флешмоб, чтобы привлечь внимание международного сообщества. Утром насчитывалось около 30 активистов, однако пока их количество выросло до нескольких сотен.
Флешмоб, во время которого жители Гонконга мирно сидят в залах, продолжался и в то время, как накануне в других районах города продолжались противостояния с полицией.
На уличных протестах в субботу были задержаны 16 человек, еще семеро получили травмы после маршей и акций в семи районах города в субботу, которые полиция называет незаконными.
Антиправительственные протесты в Гонконге продолжаются десятую неделю. Митинги начались в ответ на попытку власти принять закон, который упрощал бы экстрадицию на территорию Китая.
Как сообщал УНН, в Гонконге начались столкновения между митингующими и силовиками.