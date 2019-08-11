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Протести у Гонконзі: флеш-моб в аеропорту триває третій день

Протести у Гонконзі: флеш-моб в аеропорту триває третій день

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Протестувальники у Гонконзі організували в аеропорту мегаполісу флешмоб, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до демонстрацій, передає УНН з посиланням на SCMP.

Сидячий протест в аеропорту Гонконгу триває третій день. Протестувальники зайняли залу прибуття, де організували сидячий флешмоб, щоб привернути увагу міжнародної спільноти. Зранку налічувалося близько 30 активістів, проте наразі їх кількість виросла до декількох сотень.

Флешмоб, під час якого мешканці Гонконгу мирно сидять у залах, продовжувався і в той час, як напередодні в інших районах міста тривали протистояння з поліцією.

На вуличних протестах в суботу було затримано 16 людей, ще семеро отримали травми після маршів та акцій у семи районах міста в суботу, які поліція називає незаконними.

Антиурядові протести у Гонконзі тривають десятий тиждень. Мітинги розпочалися у відповідь на спробу влади прийняти закон, що спрощував би екстрадицію на територію Китаю.

Як повідомляв УНН, У Гонконзі почалися зіткнення між мітингувальниками й силовиками.

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