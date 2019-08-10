У Гонконзі знову почалися зіткнення між мітингувальниками і силовиками
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Черговий уїк-енд протестів в Гонконзі переріс в зіткнення між демонстрантами і поліцією, коли поліцейські пустили по натовпу людей, що заблокувала дороги в Тайвано, окрузі Сатхінь, щонайменше десяток снарядів сльозогінного газу, в той час як в місцевому аеропорту понад тисячу людей зібралися на другий день сидячого страйку, передає УНН з посиланням на Hong Kong Free Press.
Протестуючі в Сатхінь в основному прибули з неузгодженого мітингу, який також завершився коротким протистоянням і дорожніми барикадами раніше в окрузі Тай По. Чотири запланованих марші в ці вихідні були заборонені поліцією через високий ризик насильства, включаючи захід у Тай По і ще один в Вонг Тайсин.
Так, повідомляється, що принаймні дюжина снарядів сльозогінного газу було випущено на Мей Тін Роуд в Тайваї в бік протестувальників.
Як повідомляв УНН, протести розгорілися кілька тижнів тому. Приводом став ініційований місцевою владою законопроект, який ставив за мету налагодити механізм видачі з Гонконгу в материковий Китай для судового переслідування осіб, підозрюваних в порушенні законів КНР або тих, які знаходяться в розшуку. Законопроект був знятий з розгляду, але протести тривають.