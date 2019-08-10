У Гонконзі знову почалися зіткнення між мітингувальниками і силовиками

Протестуючі в Сатхінь в основному прибули з неузгодженого мітингу, який також завершився коротким протистоянням і дорожніми барикадами раніше в окрузі Тай По. Чотири запланованих марші в ці вихідні були заборонені поліцією через високий ризик насильства, включаючи захід у Тай По і ще один в Вонг Тайсин.

Так, повідомляється, що принаймні дюжина снарядів сльозогінного газу було випущено на Мей Тін Роуд в Тайваї в бік протестувальників.

Як повідомляв УНН, протести розгорілися кілька тижнів тому. Приводом став ініційований місцевою владою законопроект, який ставив за мету налагодити механізм видачі з Гонконгу в материковий Китай для судового переслідування осіб, підозрюваних в порушенні законів КНР або тих, які знаходяться в розшуку. Законопроект був знятий з розгляду, але протести тривають.