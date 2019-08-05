Диспетчеры аэропорта Гонконга примкнули к протестам: отменено более 200 рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Операции в международном аэропорту Гонконга сильно пострадали, поскольку треть диспетчеров воздушного движения присоединилась к антиправительственному протесту. Об этом сообщает радиостанция RTHK, передает УНН.
Так, сообщается, что один из самых загруженных аэропортов в мире резко сократил количество рейсов и использует только одну взлетно-посадочную полосу из двух.
Более 200 рейсов в и из Гонконга уже отменили в понедельник утром, и администрация аэропорта предупредила, что забастовка может затронуть работу не только авиакомпаний, но и деятельность аэропорта.
Напомним, протестующие в Гонконге призвали к общегородской всеобщей забастовке в понедельник.
Ранее стало известно, что демонстранты в понедельник вызвали транспортный хаос в Гонконге, заблокировав ряд дорог, нарушив работу метро и аэропорта.
Как сообщал УНН, протесты разгорелись несколько недель тому назад. Поводом стал инициированный местными властями законопроект, который ставил целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Законопроект был снят с рассмотрения, но протесты продолжаются.