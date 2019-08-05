Диспетчеры аэропорта Гонконга примкнули к протестам: отменено более 200 рейсов

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 88105 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 97589 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128467 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138550 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126909 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128453 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130489 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153169 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151128 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Диспетчеры аэропорта Гонконга примкнули к протестам: отменено более 200 рейсов

Диспетчеры аэропорта Гонконга примкнули к протестам: отменено более 200 рейсов

Киев  •  УНН

 • 9166 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Операции в международном аэропорту Гонконга сильно пострадали, поскольку треть диспетчеров воздушного движения присоединилась к антиправительственному протесту. Об этом сообщает радиостанция RTHK, передает УНН.

Так, сообщается, что один из самых загруженных аэропортов в мире резко сократил количество рейсов и использует только одну взлетно-посадочную полосу из двух.

Более 200 рейсов в и из Гонконга уже отменили в понедельник утром, и администрация аэропорта предупредила, что забастовка может затронуть работу не только авиакомпаний, но и деятельность аэропорта.

Напомним, протестующие в Гонконге призвали к общегородской всеобщей забастовке в понедельник.

Ранее стало известно, что демонстранты в понедельник вызвали транспортный хаос в Гонконге, заблокировав ряд дорог, нарушив работу метро и аэропорта.

Как сообщал УНН, протесты разгорелись несколько недель тому назад. Поводом стал инициированный местными властями законопроект, который ставил целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Законопроект был снят с рассмотрения, но протесты продолжаются.

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