Протесты в Гонконге вызвали транспортный хаос
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Антиправительственные демонстранты в понедельник вызвали транспортный хаос в Гонконге, заблокировав ряд дорог, нарушив работу метро и аэропорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на радиостанция RTHK.
Отменено свыше ста рейсов, в частности, местных авиакомпаний Cathay Pacific и Hong Kong Airlines.
В утренний час пик радикальные активисты начали блокировать двери в поездах метро, нажимают "тревожную" кнопку вызова в вагонах. Это нарушило работу нескольких веток. Также поступает информация о сбое работы скоростного поезда в аэропорт, пассажирам рекомендуется добираться туда на такси.
Оппозиционные силы призывают жителей Гонконга присоединиться к массовой забастовке в понедельник. Власти предупредили, что беспорядки могут негативно сказаться на экономике города. Гонконгская фондовая биржа уже отреагировала падением индекса "Хан Сен" на 2% в первые минуты торгов.
Напомним, демонстранты объявили очередную акцию в понедельник.