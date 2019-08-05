Протесты в Гонконге вызвали транспортный хаос

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 101790 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 102437 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 131294 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141197 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128399 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129210 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131035 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153233 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151189 просмотра

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Протесты в Гонконге вызвали транспортный хаос

Протесты в Гонконге вызвали транспортный хаос

Киев  •  УНН

 • 11699 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Антиправительственные демонстранты в понедельник вызвали транспортный хаос в Гонконге, заблокировав ряд дорог, нарушив работу метро и аэропорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на радиостанция RTHK.

Отменено свыше ста рейсов, в частности, местных авиакомпаний Cathay Pacific и Hong Kong Airlines.

В утренний час пик радикальные активисты начали блокировать двери в поездах метро, нажимают "тревожную" кнопку вызова в вагонах. Это нарушило работу нескольких веток. Также поступает информация о сбое работы скоростного поезда в аэропорт, пассажирам рекомендуется добираться туда на такси.

Оппозиционные силы призывают жителей Гонконга присоединиться к массовой забастовке в понедельник. Власти предупредили, что беспорядки могут негативно сказаться на экономике города. Гонконгская фондовая биржа уже отреагировала падением индекса "Хан Сен" на 2% в первые минуты торгов.

Напомним, демонстранты объявили очередную акцию в понедельник.

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