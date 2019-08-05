Протести в Гонконгу викликали транспортний хаос

Скасовано понад сто рейсів, зокрема, місцевих авіакомпаній Cathay Pacific і Hong Kong Airlines.

У ранковий час пік радикальні активісти почали блокувати двері в поїздах метро, натискають "тривожну" кнопку виклику в вагонах. Це порушило роботу кількох гілок. Також надходить інформація про збій роботи швидкісного поїзда в аеропорт, пасажирам рекомендується добиратися туди на таксі.

Опозиційні сили закликають жителів Гонконгу приєднатися до масового страйку в понеділок. Влада попередила, що заворушення можуть негативно позначитися на економіці міста.

Гонконгська фондова біржа вже відреагувала падінням індексу "Хан сен" на 2% в перші хвилини торгів.

Нагадаємо, демонстранти оголосили чергову акцію в понеділок.