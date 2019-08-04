Протести в Гонконзі: демонстранти оголосили чергову акцію в понеділок

Масові протести в Гонконзі продовжилися в суботу. В результаті демонстрацій поліція заарештувала 20 осіб. Акцію протесту поліцейські розігнали, застосувавши сльозогінний газ.

Жителі Гонконгу все частіше звинувачують правлячу Комуністичну партію Китаю і керівництво Гонконгу в посяганні на їх свободи.

Як повідомляв УНН, десятки тисяч демонстрантів в Гонконзі в суботу ввечері вийшли на чергову масову акцію протесту. Вони заблокували рух транспорту по цілому ряду вулиць у районі Коулун в материковій частині міста.

Нагадаємо, протести розгорілися кілька тижнів тому. Приводом став ініційований місцевою владою законопроекту, який ставив за мету налагодити механізм видачі з Гонконгу в материковий Китай для судового переслідування осіб, підозрюваних в порушенні законів КНР або знаходяться в розшуку. Законопроект був знятий з розгляду, але протести тривають.