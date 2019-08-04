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Протести в Гонконзі: демонстранти оголосили чергову акцію в понеділок

Протести в Гонконзі: демонстранти оголосили чергову акцію в понеділок

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Протестуючі в Гонконзі закликали до загальноміського загального страйку в понеділок, 5 серпня. Про це передає УНН з посиланням на AP.

Масові протести в Гонконзі продовжилися в суботу. В результаті демонстрацій поліція заарештувала 20 осіб. Акцію протесту поліцейські розігнали, застосувавши сльозогінний газ.

Жителі Гонконгу все частіше звинувачують правлячу Комуністичну партію Китаю і керівництво Гонконгу в посяганні на їх свободи.

Як повідомляв УНН, десятки тисяч демонстрантів в Гонконзі в суботу ввечері вийшли на чергову масову акцію протесту. Вони заблокували рух транспорту по цілому ряду вулиць у районі Коулун в материковій частині міста.

Нагадаємо, протести розгорілися кілька тижнів тому. Приводом став ініційований місцевою владою законопроекту, який ставив за мету налагодити механізм видачі з Гонконгу в материковий Китай для судового переслідування осіб, підозрюваних в порушенні законів КНР або знаходяться в розшуку. Законопроект був знятий з розгляду, але протести тривають.

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