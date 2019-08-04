Протести в Гонконзі: демонстранти оголосили чергову акцію в понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Протестуючі в Гонконзі закликали до загальноміського загального страйку в понеділок, 5 серпня. Про це передає УНН з посиланням на AP.
Масові протести в Гонконзі продовжилися в суботу. В результаті демонстрацій поліція заарештувала 20 осіб. Акцію протесту поліцейські розігнали, застосувавши сльозогінний газ.
Жителі Гонконгу все частіше звинувачують правлячу Комуністичну партію Китаю і керівництво Гонконгу в посяганні на їх свободи.
Як повідомляв УНН, десятки тисяч демонстрантів в Гонконзі в суботу ввечері вийшли на чергову масову акцію протесту. Вони заблокували рух транспорту по цілому ряду вулиць у районі Коулун в материковій частині міста.
Нагадаємо, протести розгорілися кілька тижнів тому. Приводом став ініційований місцевою владою законопроекту, який ставив за мету налагодити механізм видачі з Гонконгу в материковий Китай для судового переслідування осіб, підозрюваних в порушенні законів КНР або знаходяться в розшуку. Законопроект був знятий з розгляду, але протести тривають.