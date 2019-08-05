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Диспетчери аеропорту Гонконгу приєдналися до протестів: скасовано понад 200 рейсів

Диспетчери аеропорту Гонконгу приєдналися до протестів: скасовано понад 200 рейсів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Операції в міжнародному аеропорту Гонконгу сильно постраждали, оскільки третина диспетчерів повітряного руху приєдналася до антиурядового протесту. Про це повідомляє радіостанція RTHK, передає УНН.

Так, повідомляється, що один з найбільш завантажених аеропортів в світі різко скоротив кількість рейсів і використовує тільки одну злітно-посадкову смугу з двох.

Понад 200 рейсів до і з Гонконгу вже скасували в понеділок вранці, і адміністрація аеропорту попередила, що страйк може торкнутися роботи не тільки авіакомпаній, а й діяльності аеропорту.

Нагадаємо, учасники протесту в Гонконзі закликали до загальноміського загального страйку в понеділок.

Раніше стало відомо, що демонстранти в понеділок викликали транспортний хаос в Гонконзі, заблокувавши низку доріг, порушивши роботу метро і аеропорту.

Як повідомляв УНН, протести розгорілися кілька тижнів тому. Приводом став ініційований місцевою владою законопроект, який ставив за мету налагодити механізм видачі з Гонконгу в материковий Китай для судового переслідування осіб, підозрюваних в порушенні законів КНР або перебувають у розшуку. Законопроект був знятий з розгляду, але протести тривають.

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