Диспетчери аеропорту Гонконгу приєдналися до протестів: скасовано понад 200 рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Операції в міжнародному аеропорту Гонконгу сильно постраждали, оскільки третина диспетчерів повітряного руху приєдналася до антиурядового протесту. Про це повідомляє радіостанція RTHK, передає УНН.
Так, повідомляється, що один з найбільш завантажених аеропортів в світі різко скоротив кількість рейсів і використовує тільки одну злітно-посадкову смугу з двох.
Понад 200 рейсів до і з Гонконгу вже скасували в понеділок вранці, і адміністрація аеропорту попередила, що страйк може торкнутися роботи не тільки авіакомпаній, а й діяльності аеропорту.
Нагадаємо, учасники протесту в Гонконзі закликали до загальноміського загального страйку в понеділок.
Раніше стало відомо, що демонстранти в понеділок викликали транспортний хаос в Гонконзі, заблокувавши низку доріг, порушивши роботу метро і аеропорту.
Як повідомляв УНН, протести розгорілися кілька тижнів тому. Приводом став ініційований місцевою владою законопроект, який ставив за мету налагодити механізм видачі з Гонконгу в материковий Китай для судового переслідування осіб, підозрюваних в порушенні законів КНР або перебувають у розшуку. Законопроект був знятий з розгляду, але протести тривають.