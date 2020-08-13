Протесты в Беларуси: МЗ страны требует прекратить "раскручивание спирали насилия"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81563 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101619 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126247 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107108 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127063 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101171 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102002 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104020 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101943 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101506 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Протесты в Беларуси: МЗ страны требует прекратить "раскручивание спирали насилия"

Киев  •  УНН

 • 10800 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Минздрав Белоруссии и белорусский профсоюз работников здравоохранения призвали граждан страны прекратить противостояние, начавшееся после президентских выборов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства, пишет УНН.

“Мы обращаемся ко всем соотечественникам — остановите раскручивание спирали насилия на улицах наших городов, не надо провоцировать друг друга!”, — говорится в обращении.

В Минздраве отметили, что врачи призваны защищать и оберегать самое ценное, что есть у человека, — жизнь и здоровье, а потому не могут оставаться безучастными. Ведомство призвало: “не надо тратить этот бесценный дар” на провоцирование насилия и не поощрять раскол в обществе.

Ситуация в Минске этим вечером:

Протесты в Беларуси начались 9 августа, после оглашения предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил, набрав свыше 80% голосов, а его соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть более 10%. В свою очередь штаб Тихановской сообщил, что она набрала 70–80% голосов.

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