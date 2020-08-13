Протести у Білорусі: МОЗ країни вимагає припинити "розкручування спіралі насильства"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. МОЗ Білорусі та білоруська профспілка працівників охорони здоров’я закликали громадян країни припинити протистояння, що почалося після президентських виборів. Про це йдеться в заяві, опублікованій в Telegram-каналі міністерства, пише УНН.
“Ми звертаємося до всіх співвітчизників — зупиніть розкручування спіралі насильства на вулицях наших міст, не треба провокувати один одного!”, — йдеться в зверненні.
У МОЗ зазначили, що лікарі покликані захищати та оберігати найцінніше, що є у людини, — життя і здоров’я, а тому не можуть залишатися байдужими. Відомство закликало: “не треба витрачати цей безцінний дар” на провокування насильства і не заохочувати розкол в суспільстві.
Ситуація в Мінську цього вечора:
Протести в Білорусі почалися 9 серпня, після оголошення попередніх підсумків президентських виборів. За даними ЦВК, чинний глава держави Олександр Лукашенко переміг, набравши понад 80% голосів, а його суперниця, кандидат від опозиції Світлана Тіхановська отримала трохи більше 10%. У свою чергу штаб Тіхановської повідомив, що вона набрала 70-80% голосів.