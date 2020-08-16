Протесты в Беларуси: кандидат в президенты Цепкало сообщил, что его семья не пропускают в Украину пограничники РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Белорусский оппозиционер, незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало заявил, что его супругу Веронику и детей не пропускают через российско-украинскую границу. Он считает это давлением на себя из-за его политической позиции, сообщает УНН.
"Моя супруга с детьми находится на российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на российской стороне. Ее вернули назад уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе",— написал Цепкало в своем Telegram-канале.
Сам Валерий Цепкало сейчас находится в Украине. В Беларуси против него завели уголовное дело, в России объявили в розыск по статье о получении взятки. Ранее Цепкало бежал из Беларуси, опасаясь ареста.
Напомним, в Беларуси арестовали еще двух претендентов на пост президента. Виктора Бабарико обвиняют в коррупции, а Сергея Тихановского — в организации беспорядков.
Вместо Тихановского документы в ЦИК подала его супруга Светлана. С ней объединились штабы Бабарико и Цепкало, которых не зарегистрировали. Светлана Тихановская заняла второе место с 10,1%. В Беларуси с 9 августа проходят массовые протесты из-за несогласия с официальными итогами голосования. Демонстранты считают Светлану Тихановскую победительницей.