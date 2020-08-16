Протести у Білорусі: кандидат у президенти Цепкало повідомив, що його родину не пропускають в Україну прикордонники РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Білоруський опозиціонер, незареєстрований кандидат в президенти республіки Валерій Цепкало заявив, що його дружину Вероніку і дітей не пропускають через російсько-український кордон. Він вважає це тиском на себе через його політичну позицію, повідомляє УНН.
“Моя дружина з дітьми перебуває на російсько-українському кордоні! Пункт переходу Троєбортне! Її тримають вже більше двох годин з двома маленькими дітьми на російській стороні. Її повернули назад вже після того, як поставили штамп і вона наблизилася до нейтральної смуги”, — написав Цепкало в своєму Telegram-каналі.
Сам Валерій Цепкало зараз знаходиться в Україні. У Білорусі проти нього завели кримінальну справу, в Росії оголосили в розшук за статтею про одержання хабара. Раніше Цепкало втік з Білорусі, побоюючись арешту.
Нагадаємо, в Білорусі заарештували ще двох претендентів на пост президента. Віктора Бабарико звинувачують в корупції, а Сергія Тіхановського — в організації заворушень.
Замість Тіхановського документи в ЦВК подала його дружина Світлана. З нею об’єдналися штаби Бабарико та Цепкало, яких не зареєстрували. Світлана Тіхановська зайняла друге місце з 10,1%. У Білорусі з 9 серпня проходять масові протести через незгоду з офіційними підсумками голосування. Демонстранти вважають Світлану Тіхановську переможницею.