МВС Росії оголосило в розшук критиків Лукашенка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. МВС Росії оголосило в розшук Валерія Цепкала і Степана Путила - на сайті відомства з'явилися картки щодо їхнього розшуку. Про це пише російська служба ВВС, передає УНН.
"МВС Росії оголосило в розшук критиків Лукашенка. На сайті відомства з'явилися картки розшуку Валерія Цепкала і Степана Путила", - пише видання.
Як вказано, експретендент на посаду глави Білорусі Валерій Цепкало в одному з інтерв'ю заявив, що в Білорусі на нього заведено кримінальну справу і він оголошений в розшук.
"У мене є інформація, що так, справа. І що навіть в розшук оголосили, по тих документах, що я бачив", - заявив Цепкало.
14 липня журналіст і засновник каналу Nexta Степан Путило повідомив, що стосовно нього порушено кримінальну справу в Білорусі. Путило живе в Польщі з 2018 року.
"Політика Цепкала підозрюють у хабарі, а журналіста Путила - в організації масових заворушень", - йдеться у повідомленні.
Співпраця правоохоронних органів Росії і Білорусі при розшуку підозрюваних у злочинах закріплена договором країн СНД від 10 грудня 2010 року.