"МВС Росії оголосило в розшук критиків Лукашенка. На сайті відомства з'явилися картки розшуку Валерія Цепкала і Степана Путила", - пише видання.

Як вказано, експретендент на посаду глави Білорусі Валерій Цепкало в одному з інтерв'ю заявив, що в Білорусі на нього заведено кримінальну справу і він оголошений в розшук.

"У мене є інформація, що так, справа. І що навіть в розшук оголосили, по тих документах, що я бачив", - заявив Цепкало.

14 липня журналіст і засновник каналу Nexta Степан Путило повідомив, що стосовно нього порушено кримінальну справу в Білорусі. Путило живе в Польщі з 2018 року.

"Політика Цепкала підозрюють у хабарі, а журналіста Путила - в організації масових заворушень", - йдеться у повідомленні.

Співпраця правоохоронних органів Росії і Білорусі при розшуку підозрюваних у злочинах закріплена договором країн СНД від 10 грудня 2010 року.