МВД России объявило в розыск критиков Лукашенко

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74743 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100316 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124342 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105952 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125929 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100893 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101775 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103813 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101884 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101490 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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МВД России объявило в розыск критиков Лукашенко

МВД России объявило в розыск критиков Лукашенко

Киев  •  УНН

 • 13782 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. МВД России объявило в розыск Валерия Цепкало и Степана Путило - на сайте ведомства появились карточки по их розыску. Об этом пишет русская служба ВВС, передает УНН.

"МВД России объявило в розыск критиков Лукашенко. На сайте ведомства появились карточки розыска Валерия Цепкало и Степана Путило", - пишет издание.

Как указано, экс-претендент на пост главы Беларуси Валерий Цепкало в одном из интервью заявил, что в Беларуси на него заведено уголовное дело и он объявлен в розыск.

"У меня есть информация, что да, дело. И даже в розыск объявили, по тем документам, что я видел", - заявил Цепкало.

14 июля журналист и основатель канала Nexta Степан Путило сообщил, что в отношении него возбуждено уголовное дело в Беларуси. Путило живет в Польше с 2018 года.

"Политика Цепкало подозревают во взятке, а журналиста Путило - в организации массовых беспорядков", - говорится в сообщении.

Сотрудничество правоохранительных органов России и Беларуси при розыске подозреваемых в преступлениях закреплена договором стран СНГ от 10 декабря 2010 года.

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