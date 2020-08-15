МВД России объявило в розыск критиков Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. МВД России объявило в розыск Валерия Цепкало и Степана Путило - на сайте ведомства появились карточки по их розыску. Об этом пишет русская служба ВВС, передает УНН.
"МВД России объявило в розыск критиков Лукашенко. На сайте ведомства появились карточки розыска Валерия Цепкало и Степана Путило", - пишет издание.
Как указано, экс-претендент на пост главы Беларуси Валерий Цепкало в одном из интервью заявил, что в Беларуси на него заведено уголовное дело и он объявлен в розыск.
"У меня есть информация, что да, дело. И даже в розыск объявили, по тем документам, что я видел", - заявил Цепкало.
14 июля журналист и основатель канала Nexta Степан Путило сообщил, что в отношении него возбуждено уголовное дело в Беларуси. Путило живет в Польше с 2018 года.
"Политика Цепкало подозревают во взятке, а журналиста Путило - в организации массовых беспорядков", - говорится в сообщении.
Сотрудничество правоохранительных органов России и Беларуси при розыске подозреваемых в преступлениях закреплена договором стран СНГ от 10 декабря 2010 года.