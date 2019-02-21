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Протесты сторонников независимости Каталонии в Барселоне: не менее 46 пострадавших

Протесты сторонников независимости Каталонии в Барселоне: не менее 46 пострадавших

Киев  •  УНН

 • 8140 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. По меньшей мере 46 человек пострадали в четверг в Каталонии во время акций протеста сторонников независимости региона. Об этом сообщили в службе медицинской помощи автономии и в пресс-службе каталонской полиции (Моссос д’Эсквадра). Ранее сообщалось о 30 пострадавших, передает УНН со ссылкой на материалы издания El Pais.

Каталонские медики заявили, что к ним за помощью обратились 37 человек, в том числе семеро правоохранителей. При этом в Моссос д’Эсквадра объяснили, что пострадали не менее 16 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, там уточнили, к настоящему моменту были задержаны трое участников демонстраций.

Акции сторонников независимости Каталонии начались в регионе в четверг утром. Митингующие выступают против судебного процесса над региональными сепаратистскими политиками. Митинги проходят в рамках всеобщей забастовки, стартовавшей в автономии. Участники акций перекрывают дороги и железнодорожные пути, жгут покрышки.

Слушания по делу лидеров сепаратистского процесса начались 12 февраля. Перед Верховным судом Испании предстали 12 фигурантов, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также бывшие члены кабмина и парламента региона. Ожидается, что слушания продлятся несколько месяцев, а приговор может быть вынесен лишь летом. Прокуратура Испании обвиняет политиков в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы.

Los #CDR comienzan su protesta # VagaGeneral21F #Barcelona pic.twitter.com/IbJPjeMC8w

— Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) 21 февраля 2019 г.

Напоминаем, глава Каталонии считает суд над бывшими сторонниками независимости — позором.

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