Протести прихильників незалежності Каталонії у Барселоні: щонайменше 46 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Щонайменше 46 людей постраждали в четвер в Каталонії під час акцій протесту прихильників незалежності регіону. Про це повідомили в службі медичної допомоги автономії і в прес-службі каталонської поліції (Моссос д’Есквадра). Раніше повідомлялося про 30 постраждалих, інформує УНН з посиланням на матеріали видання El Pais.
Каталонські медики заявили, що до них за допомогою звернулися 37 осіб, в тому числі семеро правоохоронців. При цьому в Моссос д’Есквадра пояснили, що постраждали не менше 16 співробітників правоохоронних органів. Крім того, там уточнили, на цей момент були затримані троє учасників демонстрацій.
Акції прихильників незалежності Каталонії почалися в регіоні в четвер вранці. Мітингувальники виступають проти судового процесу над регіональними сепаратистськими політиками. Мітинги проходять в рамках загального страйку, що стартував в автономії. Учасники акцій перекривають дороги і залізничні колії, палять покришки.
Слухання у справі лідерів сепаратистського процесу почалися 12 лютого. Перед Верховним судом Іспанії постали 12 фігурантів, в тому числі екс-заступник глави уряду Каталонії Оріол Жункерас, а також колишні члени кабміну і парламенту регіону. Очікується, що слухання триватимуть декілька місяців, а вирок може бути винесено лише влітку. Прокуратура Іспанії звинувачує політиків у підбурюванні до бунту і розтраті держкоштів і просить для них до 25 років в’язниці.
Los #CDR comienzan su protesta #VagaGeneral21F #Barcelona pic.twitter.com/IbJPjeMC8w— Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) 21 февраля 2019 г.
Нагадуємо, глава Каталонії вважає суд над колишніми прихильниками незалежності — ганьбою.