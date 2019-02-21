Протести прихильників незалежності Каталонії у Барселоні: щонайменше 46 постраждалих

Каталонські медики заявили, що до них за допомогою звернулися 37 осіб, в тому числі семеро правоохоронців. При цьому в Моссос д’Есквадра пояснили, що постраждали не менше 16 співробітників правоохоронних органів. Крім того, там уточнили, на цей момент були затримані троє учасників демонстрацій.

Акції прихильників незалежності Каталонії почалися в регіоні в четвер вранці. Мітингувальники виступають проти судового процесу над регіональними сепаратистськими політиками. Мітинги проходять в рамках загального страйку, що стартував в автономії. Учасники акцій перекривають дороги і залізничні колії, палять покришки.

Слухання у справі лідерів сепаратистського процесу почалися 12 лютого. Перед Верховним судом Іспанії постали 12 фігурантів, в тому числі екс-заступник глави уряду Каталонії Оріол Жункерас, а також колишні члени кабміну і парламенту регіону. Очікується, що слухання триватимуть декілька місяців, а вирок може бути винесено лише влітку. Прокуратура Іспанії звинувачує політиків у підбурюванні до бунту і розтраті держкоштів і просить для них до 25 років в’язниці.

Los #CDR comienzan su protesta #VagaGeneral21F #Barcelona pic.twitter.com/IbJPjeMC8w

Нагадуємо, глава Каталонії вважає суд над колишніми прихильниками незалежності — ганьбою.