Протесты "ФОПов" на Майдане: участники сообщили, что полиция украла у них палатку и хотела забрать генератор
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Участники акции протеста "SaveФОП", которая проходит на Майдане Независимости в Киеве, сообщили, что работники полиции украли у них палатку и также хотели забрать генератор. Об этом они сообщили на странице в Facebook, передает УНН.
"Только что опять правоохранители пытались силой забрать, украсть фактически генератор. Вы знаете, что мы просили и пытались пронести пенопласт, для того, чтобы теплее было людям. Правоохранители похищали пенопласт, вырывали из рук людей, топтали ногами и одной женщине сломали руку, которая защищала именно этот кусочек пенопласта... мы сейчас взяли в кольцо генератор, потому что вы понимаете, что без генератора мы здесь пропадем", - сказал участник акции.
Он отметил, что также участники акции взяли в кольцо обеденный столик.
"Только что был задержан, судя по всему, опять же, работник полиции, который держал баллончик. Он был на нашей стороне, якобы, и держал уже баллончик, для того, чтобы использовать его в сторону полиции. Его поймали и передали правоохранителям, которые его только что отпустили. То есть со стороны правоохранителей идут провокации", - добавил участник акции.
Также на странице участников акции размещено видео, на котором видно, как люди якобы в форме полиции бегут с палаткой от участников акции. Под видео есть подпись, что работники полиции украли палатку.
Напомним, вчера, 15 декабря, на Майдане Независимости в Киеве произошло столкновение между митингующими - участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями.
Также напомним, что акции протеста ФЛП начались с 1 декабря, они требуют отмены карантина, а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.