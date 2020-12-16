Протесты "ФОПов" на Майдане: участники сообщили, что полиция украла у них палатку и хотела забрать генератор

"Только что опять правоохранители пытались силой забрать, украсть фактически генератор. Вы знаете, что мы просили и пытались пронести пенопласт, для того, чтобы теплее было людям. Правоохранители похищали пенопласт, вырывали из рук людей, топтали ногами и одной женщине сломали руку, которая защищала именно этот кусочек пенопласта... мы сейчас взяли в кольцо генератор, потому что вы понимаете, что без генератора мы здесь пропадем", - сказал участник акции.

Он отметил, что также участники акции взяли в кольцо обеденный столик.

"Только что был задержан, судя по всему, опять же, работник полиции, который держал баллончик. Он был на нашей стороне, якобы, и держал уже баллончик, для того, чтобы использовать его в сторону полиции. Его поймали и передали правоохранителям, которые его только что отпустили. То есть со стороны правоохранителей идут провокации", - добавил участник акции.

Также на странице участников акции размещено видео, на котором видно, как люди якобы в форме полиции бегут с палаткой от участников акции. Под видео есть подпись, что работники полиции украли палатку.

Напомним, вчера, 15 декабря, на Майдане Независимости в Киеве произошло столкновение между митингующими - участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями.

Также напомним, что акции протеста ФЛП начались с 1 декабря, они требуют отмены карантина, а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.