Протести "ФОПів" на Майдані: учасники повідомили, що поліція вкрала у них намет і хотіла забрати генератор

"Щойно знову правоохоронці намагалися силою забрати, викрасти фактично, генератор. Ви знаєте, що ми просили і намагалися пронести пінопласт, для того, щоби тепліше було людям. Правоохоронці викрадали пінопласт, видирали з рук людей, топтали ногами і одній жінці зламали руку, яка захищала власне цей шматочок пінопласту… Ми зараз взяли у кільце генератор, тому що ви розумієте, що без генератора ми тут пропадем", - сказав учасник акції.

Він зазначив, що також учасники акції взяли у кільце обідній столик.

"Щойно був затриманий, судячи по всьому, знову ж таки, працівник поліції, який тримав балончик. Він був на нашому боці, нібито, і тримав вже балончик, для того, щоб використати його у бік поліції. Його зловили і передали правоохоронцям, які його щойно відпустили. Тобто з боку правоохоронців ідуть провокації", - додав учасник акції.

Також на сторінці учасників акції розміщене відео, на якому видно, як люди нібито у формі поліції біжать з наметом від учасників акції. Під відео є підпис, що працівники поліції вкрали намет.

Нагадаємо, вчора, 15 грудня, на Майдані Незалежності у Києві сталася сутичка між мітингувальниками – учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями.

Також нагадаємо, що акції протестів ФОП почались з 1 грудня, вони вимагають скасування карантинних обмежень, а також виступають за відстрочку введення обов’язкового використання касових апаратів.