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Протест против всех кандидатов: в Николаеве мужчина порвал бюллетень

Протест против всех кандидатов: в Николаеве мужчина порвал бюллетень

Киев  •  УНН

 • 12651 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Николаеве мужчина на избирательном участке отказался бросать в урну свой бюллетень и порвал его. Таким способом он выразил свой протест против всех кандидатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"25 октября в 10:35 в полицию Ингульского района поступило сообщение о том, что мужчина отказался бросать в урну свой бюллетень и порвал его", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств. Свой поступок гражданин объяснил, что таким образом выразил свой протест против всех кандидатов.

"Относительно правонарушителя полицейские составили административный протокол по ст. 212-23 КУоАП "Повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесение его за пределы помещения для голосования", что влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых доход граждан", - добавляется в сообщении.

Напомним, по состоянию на 13 часов 25 октября полиция зафиксировала 1623 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

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