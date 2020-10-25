Вибори-2020: у день голосування через порушення відкрили вже 18 проваджень

"Станом на 13:00 у місті Києві зафіксовано 198 повідомлень, у Київській області – 171, Донецькій – 131, Дніпропетровській – 130, Запорізькій – 94, Львівській – 94, Харківській – 82, Полтавській – 77, Черкаській – 75, Одеській – 71, Херсонській – 64, Вінницькій – 56, Сумській – 45, Закарпатській – 41, Рівненській – 39, Кіровоградській та Миколаївській – по 37, Чернігівській та Хмельницькій – по 34, Луганській – 31, Тернопільській – 27, Івано-Франківській та Волинській – по 19, Житомирській – 11 та Чернівецькій – 6", - йдеться у повідомленні.

Щодо порушення порядку ведення агітації – зафіксовано 378 повідомлень, агітація в день виборів – 216, порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації – 85, порушення таємниці голосування – 64, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 46, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 43.

За 18 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також поліцейські склали 30 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

Додамо, таким чином, за годину - з 12-ї до 13-ї - 25 жовтня, поліцейській відкрили ще 4 провадження через порушення у день виборів.