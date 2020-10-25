Выборы-2020: в день голосования из-за нарушений открыли уже 18 производств

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 67040 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 93612 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122165 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104736 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124483 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100446 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101368 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103707 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101848 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
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Киев  •  УНН

 • 13087 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. По состоянию на 13 часов 25 октября полиция зафиксировала 1623 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, больше всего - в Киеве - 198. По 18 фактам по Украине возбуждены уголовные производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"По состоянию на 13:00 в городе Киеве зафиксировано 198 сообщений, в Киевской области - 171, Донецкой - 131, Днепропетровской - 130, Запорожской - 94, Львовской - 94, Харьковской - 82, Полтавской - 77, Черкасской - 75, Одесской - 71, Херсонской - 64, Винницкой - 56, Сумской - 45, Закарпатской - 41, Ровенской - 39, Кировоградской и Николаевской - по 37, Черниговской и Хмельницкой - по 34, Луганской - 31, Тернопольской - 27, Ивано-Франковской и Волынской - по 19, Житомирской - 11 и Черновицкой - 6", - говорится в сообщении.

Относительно нарушения порядка ведения агитации - зафиксировано 378 сообщений, агитация в день выборов - 216, нарушения ограничений относительно ведения предвыборной агитации - 85, нарушения тайны голосования - 64, нарушения порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 46, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесения избирательного бюллетеня) - 43.

За 18 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Также полицейские составили 30 протоколов о совершении административных правонарушений.

Добавим, таким образом, за час - с 12-и до 13-и часов - 25 октября, полицейской открыли еще 4 производства из-за нарушений в день выборов.

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