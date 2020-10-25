Выборы-2020: в день голосования из-за нарушений открыли уже 18 производств
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. По состоянию на 13 часов 25 октября полиция зафиксировала 1623 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, больше всего - в Киеве - 198. По 18 фактам по Украине возбуждены уголовные производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"По состоянию на 13:00 в городе Киеве зафиксировано 198 сообщений, в Киевской области - 171, Донецкой - 131, Днепропетровской - 130, Запорожской - 94, Львовской - 94, Харьковской - 82, Полтавской - 77, Черкасской - 75, Одесской - 71, Херсонской - 64, Винницкой - 56, Сумской - 45, Закарпатской - 41, Ровенской - 39, Кировоградской и Николаевской - по 37, Черниговской и Хмельницкой - по 34, Луганской - 31, Тернопольской - 27, Ивано-Франковской и Волынской - по 19, Житомирской - 11 и Черновицкой - 6", - говорится в сообщении.
Относительно нарушения порядка ведения агитации - зафиксировано 378 сообщений, агитация в день выборов - 216, нарушения ограничений относительно ведения предвыборной агитации - 85, нарушения тайны голосования - 64, нарушения порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 46, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесения избирательного бюллетеня) - 43.
За 18 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Также полицейские составили 30 протоколов о совершении административных правонарушений.
Добавим, таким образом, за час - с 12-и до 13-и часов - 25 октября, полицейской открыли еще 4 производства из-за нарушений в день выборов.