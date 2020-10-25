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Протест проти всіх кандидатів: у Миколаєві чоловік порвав бюлетень

Протест проти всіх кандидатів: у Миколаєві чоловік порвав бюлетень

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Миколаєві чоловік на виборчій дільниці відмовився вкидати до урни свій бюлетень та порвав його. Таким способом він висловив свій протест проти всіх кандидатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

"25 жовтня о 10:35 до поліції Інгульського району надійшло повідомлення про те, що чоловік відмовився вкидати до урни свій бюлетень та порвав його", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на місце події прибула слідчо-оперативна група для з’ясування обставин. Свій вчинок громадянин пояснив, що таким чином висловив свій протест проти всіх кандидатів.

"Стосовно правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 212-23 КУпАП "Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування", що тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 13 годину 25 жовтня поліція зафіксувала 1623 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Українські Національні Новини

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