Продвигали прокремлевские нарративы на территории Украины: СБУ задержала пророссийских пропагандистов

Детали

В Днепропетровской области: за последние дни сотрудники спецслужбы разоблачили трех сторонников кремлевских нарративов.



Один из них – предприниматель из Днепра. После начала полномасштабного вторжения он начал активную пропаганду, поскольку был уверен, что «русский мир» скоро наступит.



Другой вражеский агитатор – предприниматель из Кривого Рога – регулярно выезжал на заработки в Россию. В соцсетях он активно продвигал контент, дискредитирующий украинские власти и Вооруженные силы Украины.



Работник одного из местных предприятий Кривого Рога после 24 февраля почти ежедневно он публиковал антиукраинский контент, где одобрял вооруженную агрессию рф, называл оккупантов «освободителями» и дискредитировал украинских военных.



В Полтавской области: Служба безопасности сообщила о подозрении еще 4 лицам, которые открыто распространяли манипулятивную информацию о ситуации в Украине.



Так преподавательница полтавского учебного заведения на занятиях продвигала русские нарративы. Женщина признавала правомерной оккупацию украинских территорий.



Другой фигурант – гражданин рф, приехавший к своей матери в Украину. Злоумышленник поддерживал захватнические войска и агитировал за введение на территории Украины «рублевой зоны».



Антиукраинскую деятельность еще двух жителей Полтавщины сотрудники СБУ блокировали в Интернете.



Задокументировано, что деструктивные материалы пропагандисты размещали на персональных и фейковых страницах и многотысячных сообществах в запрещенных российских соцсетях.



По всем разоблаченным фактам правоохранители собрали достаточную доказательную базу для привлечения злоумышленников к ответственности.

Дополнение

Служба безопасности Украины впервые заблокировала криптокошелек русского "волонтёра", собиравшего деньги для армии рф.