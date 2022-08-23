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Продвигали прокремлевские нарративы на территории Украины: СБУ задержала пророссийских пропагандистов

Киев • УНН

 • 177782 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Правоохранительные органы разоблачили сеть пророссийских пропагандистов в Центре Украины, которые открыто оправдывали вооруженную агрессию россии против нашей страны и  дискредитировали украинских военных. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, информирует УНН.

Продвигали прокремлевские нарративы на территории Украины: СБУ задержала пророссийских пропагандистов

Детали 

В Днепропетровской области: за последние дни сотрудники спецслужбы разоблачили трех сторонников кремлевских нарративов.

  • Один из них – предприниматель из Днепра. После начала полномасштабного вторжения он начал активную пропаганду, поскольку был уверен, что «русский мир» скоро наступит.
  • Другой вражеский агитатор – предприниматель из Кривого Рога – регулярно выезжал на заработки в Россию. В соцсетях он активно продвигал контент, дискредитирующий украинские власти и Вооруженные силы Украины.
  • Работник одного из местных предприятий Кривого Рога после 24 февраля почти ежедневно он публиковал антиукраинский контент, где одобрял вооруженную агрессию рф, называл оккупантов «освободителями» и дискредитировал украинских военных.

В Полтавской области: Служба безопасности сообщила о подозрении еще 4 лицам, которые открыто распространяли манипулятивную информацию о ситуации в Украине.

  • Так преподавательница полтавского учебного заведения на занятиях продвигала русские нарративы. Женщина признавала правомерной оккупацию украинских территорий.
  • Другой фигурант – гражданин рф, приехавший к своей матери в Украину. Злоумышленник поддерживал захватнические войска и агитировал за введение на территории Украины «рублевой зоны».
  • Антиукраинскую деятельность еще двух жителей Полтавщины сотрудники СБУ блокировали в Интернете.
  • Задокументировано, что деструктивные материалы пропагандисты размещали на персональных и фейковых страницах и многотысячных сообществах в запрещенных российских соцсетях.

По всем разоблаченным фактам правоохранители собрали достаточную доказательную базу для привлечения злоумышленников к ответственности.

Дополнение 

Служба безопасности Украины впервые заблокировала криптокошелек русского "волонтёра", собиравшего деньги для армии рф.

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