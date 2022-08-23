Просували прокремлівські наративи на території України: СБУ затримала проросійських пропагандистів

Деталі

У Дніпропетровській області: протягом останніх днів співробітники спецслужби викрили трьох прибічників кремлівських наративів.



Один із них – підприємець з Дніпра. Після початку повномасштабного вторгнення він розпочав активну пропаганду, оскільки був упевнений, що «русскій мір» швидко настане.



Інший ворожий агітатор – підприємець з Кривого Рогу – регулярно виїжджав на заробітки до росії. У соцмережах він активно просував контент, який дискредитує українську владу і Збройні сили України.



Працівник одного з місцевих підприємств Кривого Рогу після 24 лютого майже щодня він публікував антиукраїнський контент, де схвалював збройну агресію рф, називав окупантів «визволителями» та дискредитував українських військових.



У Полтавській області: Служба безпеки повідомила про підозру ще 4 особам, які відкрито поширювали маніпулятивну інформацію про ситуацію в Україні.



Так викладачка полтавського навчального закладу під час занять просувала російські наративи. Жінка визнавала правомірною окупацію українських територій.



Інший фігурант – громадянин рф, який приїхав до своєї матері в Україну. Зловмисник підтримував загарбницькі війська та агітував за введення на території України «рубльової зони».



Антиукраїнську діяльність ще двох мешканців Полтавщини співробітники СБУ блокували в інтернеті.



Задокументовано, що деструктивні матеріали пропагандисти розміщували на персональних і фейкових сторінках та в багатотисячних спільнотах у заборонених російських соцмережах.



За усіма викритими фактами правоохоронці зібрали достатню доказову базу для притягнення зловмисників до відповідальності.

Доповнення

Служба безпеки України вперше заблокувала криптогаманець російського "волонтера", який збирав гроші для армії рф.