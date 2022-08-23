Просували прокремлівські наративи на території України: СБУ затримала проросійських пропагандистів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Правоохоронні органи викрили мережу проросійських пропагандистів в Центрі України, які відкрито виправдовували збройну агресію рф проти нашої країни та дискредитував українських військових. Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує УНН.
Деталі
У Дніпропетровській області: протягом останніх днів співробітники спецслужби викрили трьох прибічників кремлівських наративів.
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- Один із них – підприємець з Дніпра. Після початку повномасштабного вторгнення він розпочав активну пропаганду, оскільки був упевнений, що «русскій мір» швидко настане.
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- Інший ворожий агітатор – підприємець з Кривого Рогу – регулярно виїжджав на заробітки до росії. У соцмережах він активно просував контент, який дискредитує українську владу і Збройні сили України.
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- Працівник одного з місцевих підприємств Кривого Рогу після 24 лютого майже щодня він публікував антиукраїнський контент, де схвалював збройну агресію рф, називав окупантів «визволителями» та дискредитував українських військових.
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У Полтавській області: Служба безпеки повідомила про підозру ще 4 особам, які відкрито поширювали маніпулятивну інформацію про ситуацію в Україні.
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- Так викладачка полтавського навчального закладу під час занять просувала російські наративи. Жінка визнавала правомірною окупацію українських територій.
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- Інший фігурант – громадянин рф, який приїхав до своєї матері в Україну. Зловмисник підтримував загарбницькі війська та агітував за введення на території України «рубльової зони».
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- Антиукраїнську діяльність ще двох мешканців Полтавщини співробітники СБУ блокували в інтернеті.
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- Задокументовано, що деструктивні матеріали пропагандисти розміщували на персональних і фейкових сторінках та в багатотисячних спільнотах у заборонених російських соцмережах.
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За усіма викритими фактами правоохоронці зібрали достатню доказову базу для притягнення зловмисників до відповідальності.
Доповнення
Служба безпеки України вперше заблокувала криптогаманець російського "волонтера", який збирав гроші для армії рф.