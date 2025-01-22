Простого и немедленного решения войны рф против Украины не существует - министр обороны Италии

Простого решения войны россии против Украины не существует. Поэтому необходимо продолжать оказывать помощь Киеву, чтобы создать необходимые условия для прекращения огня. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время слушаний в Сенате о продлении военной помощи Украине, сообщает УНН со ссылкой на ANSA.

Детали

Отмечается, что во время слушаний в Сенате о продлении военной помощи Украине министр обороны Италии Гвидо Крозетто отметил, что необходимо продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы создать условия для прекращения огня.

Простого или немедленного решения не появилось. Наблюдается значительное увеличение количества российских атак, которые неизбирательно поражают военные и гражданские цели в Украине - сказал политик.

По его словам, итальянское правительство думает о том, "чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы, наконец, создать условия для прекращения огня и открыть необходимую дипломатическую дискуссию для достижения длительного мира".

Напомним

Президент Украины провел встречу с Гвидо Крозетто по усилению военного сотрудничества между странами. Обсудили производство оружия, подготовку военных и гарантии безопасности для Украины.