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Простого і негайного вирішення війни рф проти України не існує - міністр оборони Італії

Простого і негайного вирішення війни рф проти України не існує - міністр оборони Італії

Київ • УНН

 • 71852 перегляди

Гвідо Крозетто заявив про відсутність простого рішення для завершення війни в Україні. Для досягнення припинення вогню необхідно продовжувати надавати військову допомогу Києву.

Простого вирішення війни росії проти України не існує. Тому необхідно продовжувати надавати допомогу Києву, щоб створити необхідні умови для припинення вогню. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час слухань у Сенаті щодо продовження військової допомоги Україні, повідомляє УНН з посиланням на ANSA.

Деталі

Зазначається, що під час слухань у Сенаті щодо продовження військової допомоги Україні міністр оборони Італії Гвідо Крозетто наголосив, що необхідно продовжувати надавати підтримку Україні, щоб створити умови для припинення вогню.

Простого або негайного рішення не з'явилося. Спостерігається значне збільшення кількості російських атак, які невибірково вражають військові та цивільні цілі в Україні

- сказав політик.

За його словами, італійський уряд думає про те, "щоб продовжувати надавати підтримку Україні, щоб, нарешті, створити умови для припинення вогню і відкрити необхідну дипломатичну дискусію для досягнення тривалого миру".

Нагадаємо

Президент України провів зустріч з Гвідо Крозетто щодо посилення військової співпраці між країнами. Обговорили виробництво зброї, підготовку військових та гарантії безпеки для України.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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