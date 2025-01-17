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Зеленський обговорив з міністром оборони Італії посилення України та гарантії безпеки

Зеленський обговорив з міністром оборони Італії посилення України та гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 28433 перегляди

Президент України провів зустріч з Гвідо Крозетто щодо посилення військової співпраці між країнами. Обговорили виробництво зброї, підготовку військових та гарантії безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Сторони обговорили розширення спільного виробництва зброї між компаніями двох країн. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

Глава держави подякував Італії, її уряду та італійському народу за військову підтримку й зусилля в межах головування Італії у "Групі семи" (G7), зокрема щодо посилення санкцій проти росії.

Під час зустрічі, Зеленський та Крозетто обговорили зміцнення протиповітряної оборони України, підготовку військовослужбовців ЗСУ і технічного персоналу в Італії, а також розширення співпраці між оборонними компаніями, включно зі спільним виробництвом та його локалізацією в Україні.

Президент України наголосив на важливості інвестицій в українську оборонну промисловість, особливо у виробництво безпілотників.

Також обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться у липні в Римі, і гарантії безпеки для України. Я підкреслив, що найефективнішою гарантією є членство України в НАТО, оскільки це відкриває шлях до справедливого й тривалого миру в Європі

- повідомив Зеленський.

Оборонна співпраця та інвестиції в українське виробництво зброї: Зеленський зустрівся з главою МЗС Нідерландів 16.01.25, 22:53 • 62661 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика

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